"13h15 le dimanche". La guerre des frères

Si une guerre a commencé avec l’invasion de l’Ukraine lancée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février 2022 à l’aube, le contentieux entre les deux pays ne remonte pas à cette date, ni même à l’annexion de la Crimée en 2014.

C’est une histoire tourmentée, conflictuelle, dès les débuts de l’URSS. Ainsi, dans les années 1930, Staline laisse le peuple ukrainien en proie à une gigantesque famine.

Un passé complexe, une histoire instrumentalisée

Pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie des Ukrainiens verra d’un bon œil la montée en puissance d'Adolf Hitler, trouvant là l’occasion de se débarrasser de la tutelle soviétique. Un passé complexe, plein de rancœurs. Une histoire instrumentalisée aujourd’hui par Vladimir Poutine.

Plongée en profondeur dans les racines de la guerre qui vient d’éclater sur le continent européen, avec ce document du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), signé Stéphane Dépinoy, François-Julien Piednoir, Vincent Martin et Alexandru Sechilariu.

