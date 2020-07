"13h15 le dimanche". L'affaire Fillon > Episodes 3 & 4

Dans le cadre de sa série documentaire inédite "L’affaire Fillon", en quatre épisodes, signée Stéphane Dépinoy et Clément Magnin, le magazine "13h15 le dimanche" (Facebook, Twitter, #13h15) revient sur cet événement politico-judiciaire qui a bouleversé le scénario de l’élection présidentielle de 2017, et finalement porté à l’Elysée Emmanuel Macron. Après une victoire éclatante à la primaire de la droite et du centre, le candidat François Fillon est éclaboussé par le "Penelopegate".

En janvier 2017, Le Canard enchaîné révèle que son épouse a bénéficié de deux emplois présumés fictifs comme attachée parlementaire et comme conseiller littéraire pour la Revue des deux mondes… Effet boomerang pour celui qui a fondé sa campagne électorale sur la probité. La justice entame rapidement des poursuites, en pleine campagne présidentielle.

Un meeting de la dernière chance

François Fillon, dont l’épouse se retrouve sous les feux des projecteurs, crie au complot depuis le début. Est-il en proie au doute ? Le 5 mars 2017 est en tout cas la journée où tout semble pouvoir basculer. Mis en examen, il se maintient dans la course à la présidence, mais de nombreux ténors de droite lui ont tourné le dos. Le candidat des républicains organise sur la place du Trocadéro, à Paris, un meeting de la dernière chance, avec notamment l’appui de Sens commun, une émanation de la Manif pour tous…

Le lundi 29 juin 2020, le tribunal correctionnel de Paris a estimé que le travail d'assistante parlementaire de Penelope Fillon, aux côtés de son mari, puis de son suppléant Marc Joulaud, constitue bien un emploi fictif. François Fillon est condamné à cinq ans de prison dont deux ans ferme, assortis de dix ans d’inéligibilité. Sa femme ainsi que son suppléant écopent de trois ans de prison avec sursis. Les condamnés, qui ont fait appel de ce jugement, doivent rembourser les sommes versées par l'Assemblée nationale, soit près d'un million d’euros.



> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

