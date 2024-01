Sécheresse : la Colombie dévastée par les flammes

D’importants incendies ravagent les environs de Bogota (Colombie) depuis plusieurs jours à cause de la sécheresse. Les pompiers luttent pour maîtriser les flammes.

Bogota, la capitale de la Colombie, est enveloppée d’une épaisse fumée toxique. C’est la conséquence visible des feux qui ravagent les forêts environnantes depuis déjà plusieurs jours. Dans certains quartiers populaires, les flammes sont tout près, à quelques centaines de mètres des favelas. L’évacuation des habitants pourrait être décrétée par les autorités, si l’incendie n’arrivait pas à être maîtrisé. "Nous ne partirons pas, nous ne voulons pas emmener les enfants ailleurs qu’ici", indique une habitante.

L’état de catastrophe naturelle décrété

Mais d’autres n’auront peut-être pas le choix. L’air est tellement irrespirable que le port du masque ne suffit plus : "Cela nous inquiète car nous avons des animaux ma sœur et moi. Ils sont en danger dans notre refuge. J’ai déjà dû convaincre ma mère de partir". En cinq jours, les incendies ont détruit 172 km2 de forêts, soit une fois et demie la superficie de Paris, une vingtaine de foyers sont toujours incontrôlables. L’état de catastrophe naturelle a été décrété, et le gouvernement colombien a fait appel à l’aide internationale.