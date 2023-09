Royaume-Uni : que penser de l'année de Charles III au pouvoir ?

Durée de la vidéo : 2 min

Mercredi 20 septembre, le roi Charles III se rend en France pour sa première visite d'État dans un autre pays. Un an après son accession au trône, a-t-il réussi à séduire les Britanniques ?

Le Royaume-Uni a passé 73 ans à s’imaginer quel roi serait Charles III. Que retiennent les Britanniques après un an de règne ? “Il a des convictions pour l’environnement”, précise une femme. “Je crois qu’il n’a pas encore de style bien à lui”, note un homme. Il y a un an, Charles III prenait ses fonctions avec une interrogation : comment remplacer sa mère à la popularité (?) imbattable ? Dès ses premiers jours de règne, il soigne son image et sourit plus que jamais aux photographes.





Neutralité constitutionnelle

Devenu roi, l’ex-prince au franc-parler doit composer avec la neutralité constitutionnelle. Quand le gouvernement lui prie de ne pas se rendre à la conférence des Nations Unies sur le climat, il s’exécute. “Cela a été un premier test très fort de sa neutralité politique. Mais il n’y a eu aucune protestation de la part du palais. Sa réaction a été impeccable”, explique Robert Hazell, professeur de politique britannique au University College of London. Il trouve une autre façon de faire passer ses messages, par des mots ou des actes indirects.