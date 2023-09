Séisme au Maroc : des volontaires français aident les secouristes marocains

Durée de la vidéo : 7 min

Une semaine après le séisme au Maroc, des milliers de bénévoles restent mobilisés. Parmi eux, des Français qui assistent les secouristes marocains.

Aller à la rencontre des sinistrés, les écouter et leur offrir de l'aide après le séisme meurtrier qui a touché le Maroc. Voici les missions de Français qui sont sur place. C'est le cas de Thierry Oelher et de ses amis, qui aident les secouristes marocains. Ces bénévoles français travaillent à Marrakech et Essaouira. Depuis une semaine, ils parcourent les montagnes de l'Atlas.

Aider les habitants même dans les zones les plus reculées



Thierry Oelher et ses amis ont décidé d'aider les habitants touchés par le séisme en allant dans les zones les plus reculées de l'Atlas. Quant aux dons, ils affluent de tout le Maroc. Les bénévoles s'appuient également sur les associations locales. Ils reçoivent des instructions au quotidien. D'autres Français ont aussi décidé d'aider les habitants. "On ne peut pas être indifférents face à la catastrophe", reconnaît une citoyenne française résidant au Maroc. Le défi est immense pour les volontaires.