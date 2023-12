Réchauffement climatique : au Groenland, une expédition pour documenter la fonte des glaces

Au Groenland, le plus grand fjord du monde sert de laboratoire pour observer le réchauffement climatique et la montée des eaux. Des Français participent à une expédition scientifique pour documenter au mieux ce changement. - (Franceinfo)

Au Groenland, le plus grand fjord du monde sert de laboratoire pour observer le réchauffement climatique et la montée des eaux. Des Français participent à une expédition scientifique pour documenter au mieux ce changement.

Une vaste étendue d’eau et de glace. Le fjord de Scoresby, à l’est du Groenland, n’est plus que l’ombre de lui-même. Ce matin-là, Éric Maréchal, chercheur au CNRS, avance avec prudence, sous escorte armée, au milieu des traces laissées par les ours. Avec son équipe, ils sont venus faire un prélèvement très important : de la neige de sang, contaminée par une algue rouge qui se développe à cause du réchauffement dans la région.

Un laboratoire du changement climatique

"Les algues colorent la neige et la glace. On estime que 12 % de la fonte annuelle des glaciers est due à la présence d’algues", selon le chercheur. Au Groenland, le réchauffement est quatre fois plus rapide que le reste du monde. Alors, une fois par an, ce fjord devient un véritable laboratoire du changement climatique. Sur leur voilier, les chercheurs français tentent de se frayer un chemin entre les icebergs. Une expédition loin d’être évidente.