Nuage de sable venu du Sahara : faut-il le redouter ?

Des forts vents ont touché le sud-est de la France, samedi 30 mars. Un nuage de sable, originaire du Sahara, a donné une couleur orangée au ciel dans plusieurs régions.

Des forts vents ont touché le sud-est de la France, samedi 30 mars. Un nuage de sable, originaire du Sahara, a donné une couleur orangée au ciel dans plusieurs régions. Les Alpes du Sud aux allures de désert du Sahara. Les pistes de ski ont été recouvertes d'une fine couche de sable. Le ciel de Montpellier (Hérault) a été obscurci dans la matinée du samedi 30 mars, d'un épais manteau ocre. Depuis la veille, le sud et l'est de la France sont traversés par un nuage de sable venu d'Afrique. La dépression dans l'Atlantique a généré des vents forts, qui prennent leur origine au Magreb et au Sahara, avant de remonter jusqu'en France.

Alerte à la pollution

Si ce phénomène naturel n'est pas rare, il n'avait plus connu une telle intensité depuis février 2021. Ce sable provoque une pollution plus ou moins importante. Des alertes aux particules fines ont d'ailleurs été déclenchées dans six départements, dont les Bouches-du-Rhône. Le nuage devrait quitter la France dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars pour se diriger vers l'Europe centrale.