Pâques : interrogations autour de l'état de santé du pape François

Le pape François a présidé la veillée pascale, samedi 30 mars. Il a dû renoncer la veille à se présenter à la messe du Vendredi saint. Son état de santé interroge, alors que ses déplacements ont été nettement réduits ces deux dernières années.

Très entouré, la voix faible, le pape François est bien présent, samedi 30 mars, pour présider la veillée pascale devant des milliers de fidèles. La veille, son état de santé a pourtant suscité de nouvelles inquiétudes. Peu avant le début de la messe du Vendredi saint, les équipes du Vatican ont retiré son siège à la hâte et annoncé que le pape annulait sa venue. Les catholiques venus l'écouter samedi espèrent le voir poursuivre son pontificat. "Le pape François a encore des années devant lui, et on espère que c'est lui qui célébrera la messe ce soir", affirme une femme.

Le pape n'a pas prévu de renoncer

Dans les couloirs du Vatican, ils sont de plus en plus nombreux à penser à sa succession. Le jésuite argentin a déjà prévenu qu'il ne comptait pas renoncer, sauf à ne plus en avoir les capacités cognitives. Depuis deux ans, le pape ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant et a dû restreindre ses déplacements. Son dernier voyage à l'étranger remonte à l'été dernier, lorsqu'il s'était rendu à Marseille (Bouches-du-Rhône).