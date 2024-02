Guerre en Ukraine : près d’Avdiivka, les civils redoutent un assaut russe

Près de deux ans après le début de la guerre en Ukraine, l’armée russe gagne du terrain. Sa victoire à Avdiivka, dans l’est du pays, illustre les difficultés de l’armée ukrainienne.

À une quarantaine de kilomètres d’Avdiivka (Ukraine), Sélydové. Après deux ans de guerre, voici ce qu’il en reste : seulement des ruines. Avant, 20 000 habitants vivaient dans cette ville de l’Est. Aujourd’hui, ils ne sont plus que quelques dizaines, des irréductibles qui ont choisi de rester malgré des bombardements quasi quotidiens. Ils profitent des accalmies pour sortir de leurs abris.

Des réparations de fortune

Sinon, on les retrouve cachés dans des immeubles éventrés. Ils redoutent une nouvelle offensive de l’ennemi : "Je ne sais pas ce que nous allons faire. On pourrait partir et s’installer ailleurs, dans la région de Donetsk (Ukraine), mais pour quel avenir ? Il y a de moins en moins d’espoir", explique Olga, habitante de Sélydové. L’hôpital a également été visé par les bombardements russes. Alors on répare comme on peut les vitres soufflées par les déflagrations.