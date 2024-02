Direct Guerre en Ukraine : la Suède annonce un soutien militaire record à l'Ukraine, de plus de 600 millions d'euros

La Suède a annoncé, mardi 20 février, une nouvelle aide militaire record à l'Ukraine sous forme d'équipements, d'un montant de 7,1 milliards de couronnes, soit environ 633 millions d'euros, alors que Kiev est à la peine face à Moscou."La raison pour laquelle nous continuons à soutenir l'Ukraine est une question d'humanité et de décence. La Russie a déclenché une guerre illégale, non provoquée et indéfendable", a déclaré en conférence de presse le ministre de la Défense, Pål Jonson. Suivez notre direct.

L'armée ukrainienne dans une situation "extrêmement difficile" face aux Russes. C'est ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky dans son message quotidien lundi, assurant que les Russes "mettent à profit le retard dans l'aide" occidentale à l'Ukraine. Le président ukrainien estime que son pays manque d'artillerie et a autant besoin de défense antiaérienne que d'armes de plus longue portée.

Inquiétudes concernant le blocus à la frontière polonaise. Volodymyr Zelensky a par ailleurs affirmé que le blocus de la frontière polonaise par des camionneurs et des agriculteurs polonais témoignait de "l'érosion de la solidarité" envers son pays. Depuis des semaines, ces derniers tentent d'empêcher les importations de cargaisons en provenance d'Ukraine, pour protester contre ce qu'ils estiment être une concurrence déloyale.

Le CICR enquête sur le sort de 23 000 disparus. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé lundi tenter de "faire la lumière sur le sort de 23 000 personnes ayant disparu" lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine. "Au cours des deux dernières années, le CICR a reçu plus de 115 000 demandes de recherches de la part de familles d'Ukraine et de Russie", a précisé l'institution.