Guerre au Proche-Orient : Israël intensifie ses raids aériens sur le Liban

Alors qu'Emmanuel Macron a provoqué la colère de Benyamin Netanyahou avec des propos sur la création de l'État d'Israël, les bombardements de l'État hébreu se poursuivent sur le Liban.

Le son des avions de chasse israéliens résonne dans le ciel de Nabatieh, une ville du sud du Liban, fief du Hezbollah. Elle a fait l'objet d'un pilonnage intensif mercredi 16 octobre. Au moins 16 personnes ont été tuées dans ces bombardements, dont le maire de la ville et plusieurs membres du conseil municipal. L'armée israélienne affirme avoir visé plusieurs cibles du Hezbollah.

Plusieurs villes visées

Plus au sud, la ville de Cana (Liban) a également été visée. Plusieurs bâtiments ont été détruits. Au moins trois personnes sont mortes et plus de 50 ont été blessées. Les secours tentent de retrouver des survivants sous les décombres. L'État hébreu a intensifié ses bombardements sur le sud du Liban. Mercredi 16 octobre, l'armée israélienne a présenté des vidéos comme étant des frappes contre des cibles du Hezbollah. Des frappes ont aussi eu lieu dans l'est du Liban, dans la plaine de la Bekaa et à Beyrouth, la capitale libanaise.

