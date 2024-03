Eurozapping : un trou au cœur de Rome

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du vendredi 29 mars.

Deux voitures littéralement englouties à Rome (Italie). Pas de blessés mais il n'en reste que des épaves. Le trou mesure 13 mètres de profondeur et 8 mètres de large. Ce phénomène est lié à la nature des sous-sols et à la multiplication des activités humaines ces dernières années en Italie.



Les traditions du Vendredi saint contestées en Allemagne

Processions et recueillements. Le Vendredi saint est un jour férié en Allemagne, où discothèques et salles de spectacles sont fermées. La moitié des Allemands ne sont plus croyants et veulent en profiter pour faire la fête. Ces jours de silence ont été instaurés pour réfléchir à sa vie. Tourisme oblige, certains aimeraient que la fête continue.



Le banquier le mieux payé d'Europe se trouve en Suisse. Il s'appelle Sergio Ermoti et vient de gagner plus de 14 millions d'euros en neuf mois à la tête de la banque UBS. Cette rémunération rend les politiques amers. Cette somme interroge d'autant plus les Suisses.