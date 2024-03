Eurozapping : les conservateurs britanniques dans la tourmente

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mercredi 13 mars.

Une affaire de racisme embarrasse les conservateurs britanniques. Il s'appelle Frank Hester et est le plus grand donateur des conservateurs avec plus de 12 millions d'euros. Il a affirmé que la députée Diane Abbott lui donnait envie de détester toutes les femmes noires et qu'il fallait la tuer. Un choc au Parlement. L'opposition exhorte les conservateurs de rendre l'argent. "Le Premier ministre est-il fier d'être financé par quelqu'un qui utilise un langage raciste et misogyne ?", questionne Keir Starmer, chef du parti travailliste.



Diane Abbott, première députée noire



Et Rishi Sunak de botter en touche : "Il a présenté ses excuses, vous devriez les accepter. Le racisme n'a pas sa place en Grande-Bretagne, et mon gouvernement en est la preuve vivante". Diane Abbott, élue en 1987, est la première députée noire. Elle affirme que ces propos de Frank Hester lui ont fait peur. Deux députés britanniques ont été assassinés ces dernières années.