Canicule au Mexique : le pays suffoque et manque d'eau Le Mexique est frappé par des canicules de plus en plus intenses. Mexico et ses environs étouffent depuis plusieurs semaines, et les pénuries d'eau guettent dans certains quartiers. Article rédigé par franceinfo - B. Mousset, A. Lévêque France Télévisions

Le Mexique est frappé par des canicules de plus en plus intenses. Mexico et ses environs étouffent depuis plusieurs semaines, et les pénuries d'eau guettent dans certains quartiers.

Du jamais-vu. Il y a encore quelques mois, il y avait toujours de l'eau dans le lac de Zumpango (Mexique), aujourd'hui totalement asséché. Il s'étendait sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. La désolation a remplacé la vie. Dans le village de Texcoco (Mexique), proche de la capitale Mexico, 140 familles vivaient de la pêche. Elles se sentent aujourd'hui abandonnées par les autorités. Tous les jours, elles implorent le ciel pour que la pluie tombe, en prières et en musique.

Des températures moyennes entre 40 et 45 degrés

Depuis plusieurs semaines, c'est toute la région de Mexico qui subit une période caniculaire particulièrement intense, avec des températures moyennes comprises entre 40 et 45 degrés. La saison des pluies ne commence que fin mai, mais cette chaleur exceptionnelle et historique inquiète. À Mexico, les espaces verts sont rares et les coupures d'eau de plus en plus fréquentes.

