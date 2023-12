Bénédiction "urbi et orbi" du pape François : l'appel pour la paix du souverain pontife

À Rome (Italie), comme chaque année, le pape a effectué la bénédiction "Urbi et orbi", lundi 25 décembre. Cette année, François a appelé à la paix dans la guerre entre Israël et le Hamas. - (Franceinfo)

À Rome (Italie), comme chaque année, le pape a effectué la bénédiction "Urbi et orbi", lundi 25 décembre. Cette année, François a appelé à la paix dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Le pas est fragile, mais au balcon de la basilique Saint-Pierre (Rome), les paroles de François sont fermes et claires. Lundi 25 décembre, le pape a effectué une bénédiction "urbi et orbi" tournée vers Gaza, et pour la paix au Proche-Orient. "Je porte dans mon cœur la douleur des victimes de l’odieuse attaque du 7 octobre dernier, et je renouvelle un appel pressant pour la libération de ceux qui sont encore retenus en otage. Je demande que cessent les opérations militaires avec leur effroyable suite de victimes civiles innocentes", a-t-il déclaré.

Une messe plus sobre à Bethléem

Sur la place, où les fidèles étaient rassemblés en nombre, le message du pape est largement partagé : "Je pense que c’est important qu’il donne un message de paix, que ça puisse être diffusé et compris par beaucoup de gens" ; "Malheureusement, c’est une prière que nous devons tous faire, que la paix soit enfin trouvée dans cette partie du monde". Habituellement à la fête, la ville de Bethléem (Cisjordanie) a célébré une messe de Noël beaucoup plus sobre, dimanche soir, où toutes les prières étaient tournées vers Gaza.