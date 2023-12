Bénédiction du pape : tous les regards tournés vers Gaza

La place était pleine et silencieuse ce matin du 25 décembre, et le message du pape, largement partagé. - (FRANCE 2)

Lors de sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à Rome, le pape François a appelé à la paix dans le monde, les yeux tournés vers Gaza.

Au balcon de la basilique Saint-Pierre, le pape François a prononcé des paroles fermes et claires malgré son pas fragile, la bénédiction Urbi et Orbi était tournée vers Gaza, pour la paix au Proche-Orient : "Je porte dans mon cœur la douleur pour les victimes de l’odieuse attaque du 7 octobre dernier et je renouvelle un appel pressant pour la libération de ceux qui sont encore retenus en otage, je demande que cessent les opérations militaires avec leurs effroyables suites de victimes innocentes."



Un Noël sobre à Bethléem



La place était pleine et silencieuse ce matin du 25 décembre, et le message du pape, largement partagé : "Je pense que c’est important qu’il donne un message de paix et que ça puisse être diffusé et compris par beaucoup de gens", confie un visiteur. "Malheureusement, c’est une prière que nous devons tous faire, que la paix soit enfin trouvée dans cette partie du monde", se désole une autre. La messe de Bethléem, en Cisjordanie, s’est déroulé dans une grande sobriété le 24 au soir, toutes les prières étaient tournées vers Gaza. Un triste Noël pour les quelque 50 000 chrétiens palestiniens. "Nous avons perdu la joie de Noël ici", confie un homme. Cette année à Bethléem la crèche de Jésus était représentée avec des barbelés, loin de l’espoir traditionnellement porté par les célébrations de Noël.