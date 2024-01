Japon : cinq personnes perdent la vie après la collision de deux avions

Une collision est survenue entre deux avions le matin du mardi 2 janvier sur la piste de l’aéroport de Tokyo. Un appareil a pris feu.

Sur le tarmac de l’aéroport de Tokyo, une explosion surgit au passage de l’Airbus A350 qui vient d’atterrir. Une boule de feu s’élève alors que l’avion de la Japan Airlines continue de rouler. La carlingue est entourée de flammes. À l’intérieur, de la fumée se dégage. Fort heureusement, les 379 passagers et membres de l’équipage arrivent à s’échapper sains et saufs avant que l’appareil soit ravagé par les flammes, y compris le cockpit et la porte avant par laquelle les voyageurs s’échappaient quelques minutes auparavant. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a exprimé sa "gratitude au personnel de la Japan Airlines, au personnel de l’aéroport et aux passagers."

Des membres de l’équipage d’un bombardier sont décédés

Au moment de l’atterrissage, l’avion de ligne a percuté un bombardier des garde-côtes. Si le pilote a pu en sortir vivant mais gravement blessé, ses cinq collègues ont péri dans l’accident. L'appareil devait acheminer des vivres dans les zones touchées par le séisme. L’enquête devra déterminer quel avion est en cause. Une équipe d’experts du BEA français doit se rendre sur place, l’Airbus ayant été fabriqué en France.