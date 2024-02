Autoroute A69 : une nouvelle mobilisation contre le chantier d’autoroute

Une grande mobilisation a eu lieu dans le Tarn alors que la préfecture avait pris un arrêté, samedi 17 février, pour interdire les manifestations aux abords du chantier de l’autoroute A69.

"Aucune ZAD ne sera tolérée", a affirmé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, alors que la préfecture du Tarn a pris un arrêté interdisant toutes les manifestations aux abords du chantier de l’autoroute A69. Une grande mobilisation a pourtant eu lieu, dimanche 18 février, pour lutter contre le projet. Certains manifestants campent dans des abris de fortune depuis trois mois pour empêcher la poursuite du chantier qui prévoit notamment d’abattre des arbres pour construite l’autoroute.

"On est dans une zone à fort enjeu écologique"

"Ils s’apprêtent à couper des arbres alors qu’on est dans une zone à fort enjeu écologique et que, normalement, ils n’ont pas le droit de le faire avant le 1er septembre", explique un manifestant. Samedi, les personnes qui se sont mobilisées l’ont aussi fait pour soutenir les militants qui siègent sur le chantier. "Le but, c’est de les ravitailler (…), c’est de ramener de la nourriture, de l’eau à ces gens qui sont là depuis des semaines dans les arbres et on nous en empêche", indique un autre manifestant.