VERONIQUE REILLE SOULT: "Au sommet des préoccupations des français: la santé! "

le job de Véronique Reille-Soult ( Presidente de Dentse Consulting ) est de scanner les réseaux sociaux et de décrypter ce qui agite les terriens. Ça tombe bien car en ce début d’année, on avait justement envi prendre le pouls des français ! En ce début 2020 : 48% des habitants de la planète sont actifs sur les Réseaux sociaux ! Prendre leur température n'est donc pas juste une mode. Veronique Reille-Soult fait un point sur leur influence et le mirroir de notre société qu'ils representent et sur leur pouvoir grandissant . Egalement leur capacité ou non à faire plier et influencer les pouvoirs politiques et économiques. Mais pour autant les français sont-ils entendus par nos dirigeants en ce moment ? l'analyste reagit aux accusations faites contre une classe politique qui n’écoute pas les françaiset contre un gouvernement à qui les sondés reprochent de laisser pourrir la situation. Question d’une téléspectatrice sur le pouvoir: "utilise t’il les sondages d’opinion pour comprendre l’état d’esprit des français ? " Véronique Reille-Soult donne les tendances et analyses. Mais que veulent vraiment les français en ce début d’année? Quelles sont leurs préoccupations pour 2020? Au sommet de leurs préoccupations, selon la sociologue, c’est la santé! Les français sont ultra concernés par l'evolution du système de santé et la crise des hôpitaux.

