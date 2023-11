Inde : 41 ouvriers piégés dans un tunnel

En Inde, 41 ouvriers sont pris au piège depuis 10 jours dans un tunnel. Mardi 21 novembre, ils ont été filmés vivants pour la première fois. Sur place, les travaux de forage se poursuivent pour tenter de les libérer.

En Inde, mardi 21 novembre, pour la première fois depuis dix jours, des ouvriers, piégés dans un tunnel effondré, ont été filmés vivants. Des images ont été filmées par une caméra endoscopique, via un mince conduit par lequel de l’air, de la nourriture et de l’eau leur sont acheminés. Les ouvriers apparaissent épuisés et anxieux, alors que les sauveteurs tentent de creuser un nouveau passage pour les libérer.

Des soucis techniques

Depuis dix jours, des pelleteuses retirent des tonnes de terre, de béton et de gravats du tunnel en construction. Seulement, les efforts de sauvetage sont lents, compliqués par les chutes de débris et les pannes répétées des machines de forage. L’armée de l’Air a été obligée d’acheminer, à deux reprises, du nouveau matériel par avion. La foreuse géante qu’ils utilisaient s’est heurtée à des blocs rocheux, vendredi dernier. Les travaux avaient dû être interrompus et n’ont repris que mardi.