VIDEO. "C'est de la torture morale" : les familles des victimes de Marc Dutroux scandalisées par sa "lettre d'apaisement"

Relever le courrier est devenu pesant, pour Gino Russo. Le père de Melissa, victime de Marc Dutroux, sait qu'il va recevoir sous peu la "lettre d'apaisement" du tortionnaire de sa fille. Vingt-deux ans après avoir enlevé, violé, séquestré et laissé mourir deux fillettes et deux adolescentes, le criminel le plus haï de Belgique a écrit aux familles des victimes, dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle.

Un pardon inconcevable

En 1996, la Belgique avait découvert, horrifiée, le visage de Marc Dutroux. En fouillant les jardins de ses différents domiciles, les enquêteurs avaient les dépouilles de Julie, Mélissa, An et Eefje. C'est dans des caves spécialement aménagées par Dutroux que les jeunes filles étaient séquestrées, violées, et mortes de faim. Seules deux d'entre elles étaient sorties vivantes de cet enfer, Laëtitia et Sabine, toutes deux âgées de 12 ans. Les ratés de la police, les carences de la justice : l'affaire Dutroux a fait vaciller la Belgique. La justice a finalement condamné Marc Dutroux à la perpétuité. Une peine commuée en trente ans de réclusion criminelle.

Pour Jean-Denis Lejeune, la lettre d'excuses de Marc Dutroux est l'épreuve de trop. Le père de Julie voudrait qu'on le laisse en paix. Il voit dans cette lettre une forme de "torture morale". Il a appris l'existence de ce courrier le 23 août, date anniversaire des obsèques de sa fille.

C'est l'avocat de Marc Dutroux qui a rédigé la lettre d'excuses, ensuite corrigée et validée par son client. Une demande de pardon, mais aussi une stratégie pour demander sa libération conditionnelle. Pour sortir de prison, la Belgique exige en effet la repentance. Mais pour les familles de victimes, pardonner est inconcevable, tout comme imaginer un jour Marc Dutroux en liberté.

