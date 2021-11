Covid-19 : peu de volontaires pour la troisième dose de vaccin

L'heure est au rappel du vaccin contre le Covid-19. Les personnes de plus de 65 ans, ou celles plus jeunes mais à risques, sont les publics qui doivent recevoir en priorité une troisième dose. Plus d'une cinquantaine de patients du Dr Jean-Luc Leymarie ont reçu leur troisième dose depuis septembre, même s'il a dû se montrer plusieurs fois convaincant. "Le refus est souvent plus politique, il faut s'armer de force de persuasion", explique le généraliste.

3,3 millions de personnes ont reçu leur troisième dose

Sur 7,7 millions de personnes éligibles, seuls 3,3 millions ont reçu leur troisième dose. Si l'adhésion est élevée chez les plus de 65 ans, elle est moins importante chez les personnes plus jeunes avec facteurs de risque. "Les gens ont du mal à comprendre qu'un vaccin, paradoxalement, il faut le faire avant que ça aille mal", indique Benjamin Davido, infectiologue à Paris. La troisième dose de vaccin a pour objectif de booster les anticorps, dont le taux à tendance à chuter après la vaccination.