Climat : le réchauffement climatique met à mal un barrage hydroélectrique en Haute-Savoie

Le réchauffement climatique perturbe la production hydroélectrique. Il faut donc repenser le fonctionnement des barrages, notamment sur le plus grand glacier de France.

La mer de glace à Chamonix (Haute-Savoie), le plus grand glacier de France. De l’extérieur, rien ne laisse deviner ce qui se cache sous les tonnes de neige, une installation unique, une centrale hydroélectrique, aujourd’hui menacée par le réchauffement climatique. Seul un téléphérique permet d’y accéder. À l’arrivée sous le géant de glace, c’est ici que l’eau est captée à 1 560 mètres d’altitude pour alimenter la centrale hydroélectrique.



Récupérer l’eau plus bas

La centrale tourne à plein régime l’été, au moment de la fonte des glaces. Elle permet d’alimenter 50 000 foyers en électricité. Mais aujourd’hui, son fonctionnement est menacé par le recul inexorable du glacier. L’année dernière, en à peine six mois, il a fondu de 16 mètres. "On se rend compte que ça s’accélère parce qu’on a des étés de plus en plus chauds et puis des hivers même très secs", constate Luc Moreau, glaciologue. Une course contre la montre s’est engagée pour EDF qui doit récupérer l’eau plus bas afin de continuer d’utiliser la centrale.