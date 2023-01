Cinéma : quand les seniors participent aux tournages de courts-métrages

Les seniors de Bruges (Gironde) ont été appelés à participer à la réalisation de courts-métrages consacrés à l’amour. De l’écriture du scénario à la projection sur l’écran, le 19/20 a suivi toutes les étapes.

C’est un tournage pas comme les autres. Les vedettes sont des seniors de Bruges (Gironde). "Ça a été tellement inattendu, c’était avec plaisir de toute façon", confie Jacqueline, qui a joué le rôle principal. L’aventure a commencé il y a quelques mois. L’idée était de confier l’écriture de courts-métrages sur l’amour à des retraités venus de tous les horizons. Un écrivain et une chorégraphe étaient présents pour les guider. Résultat : trois courts-métrages sont sortis et parlent de voiture de collection et d’amour.



Des jolis souvenirs

Trois courts-métrages et seulement trois jours de tournage, la cadence est soutenue et pleine de surprises. "On a tourné la fin et après on a tourné le début", s’amuse Bernard Bazin, 70 ans, ancien chauffeur de bus. Au moment du montage, il a fallu faire des choix. Enfin est arrivée le jour de la projection. Les vedettes étaient dans la salle, mais aussi à l’écran. Tous ensemble, ils se sont construits de jolis souvenirs.