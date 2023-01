Climat : Météo France confirme que 2022 est l’année la plus chaude

C’est un bilan inquiétant pour 2022. Selon Météo France, il s’agit de l’année la plus chaude jamais enregistrée. Les précisions sur le plateau du 19/20, vendredi 6 janvier, avec la journaliste Nora Boubetra.

Météo France avait prévenu et cela s’est confirmé. 2022 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1900. La chaleur est arrivée tôt, "dès le mois de mai, puis le pays a suffoqué sous trois canicules, le deuxième été le plus chaud depuis 2003. De nombreuses villes ont dépassé les 40 degrés y compris en Bretagne", rappelle la journaliste Nora Boubetra, en direct sur le plateau du 19/20, vendredi 6 janvier.

Les climatologues inquiets

Les records ont duré jusqu’à la fin de l'année avec des températures qui ont "dépassé de 8 degrés les normales de saison en moyenne sur le territoire", poursuit-elle. Ce qui en fait également une des années les plus sèches. "Le déficit de pluviométrie a atteint 25 % en moyenne par rapport à la normale, par exemple, moins 47 % à Biscarrosse", détaille la journaliste. 2023 ne commence pas mieux et inquiète les climatologues, "car l'exceptionnel pourrait devenir la norme autour de 2050 si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas d'ici là fortement réduites", conclut-elle.