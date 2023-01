Hôpitaux : Emmanuel Macron annonce des mesures pour sortir d’un “jour de crise sans fin”

En visite à l’hôpital de Corbeil-Essonnes (Essonne) pour présenter ses vœux aux acteurs de la santé, le président de la République a dévoilé son plan pour pallier les difficultés des hôpitaux français.

Entre des services saturés, un personnel à bout de souffle et un manque de soignant, Emmanuel Macron a reconnu, vendredi 6 janvier, les plaies ouvertes dont souffre l’hôpital. “Le sentiment de passer d’une crise à l’autre”, a décrit le président de la République avant d’évoquer un “jour de crise sans fin”. Il a ensuite présenté ses remèdes avec en premier lieu un hôpital plus humain grâce à des effectifs renforcés.

La fin de la tarification à l’acte

La réorganisation du temps de travail est le deuxième axe de l’Élysée, pour devenir plus attractif. Le Président a aussi dans son viseur les 35 heures qu’il juge “hyper rigides”. Une remise en cause qui interroge. “Qu’est-ce que ça veut dire derrière ? Moins de jours de congés ? Une revalorisation salariale massive ? On ne sait pas. On est certains sous le choc, d’autres en colère”, fait savoir la Professeure Agnès Hartemann, cheffe du service de diabétologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Emmanuel Macron veut également s’attaquer à la tarification à l’acte, le modèle qui finance actuellement les hôpitaux.