Séisme en Turquie et en Syrie : les recherches stoppées dans plusieurs provinces turques

Deux semaines après le séisme meurtrier qui a frappé la Turquie, les autorités ont décidé de stopper les recherches, sauf dans les deux régions les plus durement touchées. Les chances de retrouver des survivants sont infimes.

Aucun nouveau survivant n’a été dégagé des ruines depuis plus de 24 heures, lundi 20 février. Les pelleteuses s’activent, symboles de l’arrêt de la majorité des recherches. Deux semaines après le séisme, la décision des autorités turques bouleverse ceux qui n’ont pas retrouvé leurs proches. “Mon cousin est toujours sous les décombres, les recherches doivent continuer pour qu’au moins son corps soit retrouvé”, témoigne un homme.

Plus de 100 000 bâtiments effondrés

Les secouristes vont tout de même poursuivre les recherches dans deux provinces, dont celles d’Hatay, notamment autour d’une quarantaine de bâtiments où un couple a été sauvé samedi, après 296 heures passées sous les décombres. Le séisme d’une magnitude de 7,8 a dévasté le sud de la Turquie, provoquant l’effondrement de plus de 100 000 bâtiments. Tous seront démolis. Selon le dernier bilan officiel, le séisme a fait près de 40 689 morts en Turquie, et plus de 5 000 en Syrie.