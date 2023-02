Boulangerie : il relance son activité à 78 ans

Jacky, boulanger de 78 ans en Bourgogne, reprend du service dans la même boulangerie dont il a fait la réputation vingt années durant, avant de partir à la retraite en 2005.

Son fournil n’avait plus servi depuis des années. Depuis maintenant une semaine, il a retrouvé toute son activité, grâce à Jacky Doussot, un boulanger qui fêtera bientôt ses 79 bougies. Après 18 ans passés à la retraite, ce boulanger était resté propriétaire des lieux et du fonds de commerce. Faute de repreneur, il a décidé de relancer son activité par nécessité et par passion. "De voir tout fermé, plus d’activité, plus rien, passer tous les jours devant… j’ai pris cette décision, je ne sais pas si c’est la bonne", raconte-t-il avec émotion.

Clients et salariés admiratifs

L’objectif à moyen terme : pouvoir vendre sa boulangerie. Pour cela, il s’est entouré de personnes qu’il connaissait. Salariés et clients saluent sa détermination. "Le mec est gonflé, parce que moi je ne l’aurais pas fait. Et pourtant, j’ai été commerçant pendant 30 piges", dit un habitant. À 78 ans, le boulanger force aussi l’admiration de ses clients. Une bonne nouvelle pour la commune de 2 000 habitants, restée longtemps avec une seule boulangerie, et qui en compte désormais trois.