Consommation : faut-il anticiper ses courses avant un mois de "mars rouge" ?

Les prix des produits alimentaires vont-ils vraiment s’envoler dans quelques jours ? Et faut-il anticiper et faire son plein de courses avant la fin du mois ? Les journalistes de France Télévisions ont interrogé des consommateurs à Épinay-sur-Seine en banlieue parisienne.

Le temps presse. Il ne reste plus que six jours avant le mois de mars. Dans le magasin Leclerc d’Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), les consommateurs que les journalistes de France Télévisions ont rencontré mercredi matin redoutent que les prix augmentent encore. Laetitia Marangenla, 39 ans, mère de deux enfants, regarde de près les prix de chaque produit pour ne pas exploser son budget courses. "On va prendre sur ses économies, on va consommer différemment, apprendre à faire des budgets un peu plus serrés", dit-elle.

790 euros de plus qu’en 2021

Cette mère de famille à temps partiel craint également l’augmentation du ticket de caisse du mois de mars. "On fait déjà très attention au budget des courses. On rogne sur certains loisirs", indique Manar Berradi. Nadia Madi, 54 ans, secrétaire de direction, qui a trois enfants à nourrir, a décidé d’anticiper l’envolée des prix. Le directeur du supermarché constate depuis plusieurs jours un regain d’influence dans son magasin. "Les clients sont beaucoup plus à l’affut des prix", témoigne Kevin Boisbunon, responsable du magasin Leclerc d’Épinay-sur-Seine. Si l’augmentation atteint ne serait-ce que 15 %, selon une étude, un ménage devra dépenser 790 euros de plus qu’en 2021, pour les mêmes courses.