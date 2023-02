Amérique du Nord : une vague de froid polaire gagne le continent

Samedi 4 février, l’Amérique du Nord est touchée par une vague de froid polaire. Le Canada est particulièrement impacté, mais aussi le nord-est des États-Unis.

Au Canada, un froid polaire balaie le pays, le samedi 4 février. La province de Montréal est particulièrement touchée depuis vendredi. Cela provoque une fumée au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Elle est appelée fumée de mer Arctique, c’est le résultat du choc des températures entre l’eau et le vent glacial. Les températures descendent jusqu’à -38 degrés au Québec (Canada) et au nord-est des États-Unis.

Un retour à la normale dimanche

Devant la caméra d’observation du mont Washington (États-Unis), on voit le point culminant sous moins 35 degrés. À Boston (États-Unis), les températures n’avaient plus été aussi basses depuis les années 80. "Je n’ai jamais connu un tel froid", affirme un jeune passant. Une autre rapporte qu’elle a, sur elle, "deux pantalons". Les autorités craignent une paralysie des transports dans les gares et les aéroports. Certaines écoles ont même fermé vendredi 3 février, à Boston notamment, pour protéger les enfants du froid. Les températures devraient revenir à la normale d’ici le dimanche 5 février.