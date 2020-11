Dans une interview donnée à une semaine des élections, Joe Biden qui voulait inciter ses concitoyens à voter tient des propos surprenants : "Nous avons mis en place, je pense, la plus large et la plus inclusive organisation de fraude électorale dans l’histoire de la politique américaine."

Un extrait qui a fait plus de 17 millions de vues après que Donald Trump et son entourage se sont empressés de le relayer, criant au scandale.

What a terrible thing for Biden to say! Rigged Election? https://t.co/jQXxeQCZU9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2020

Le candidat démocrate a-t-il reconnu une fraude massive ? Selon Nicole Bacharan, politologue franco-américaine, la phrase est sortie de son contexte. Dans le reste de l’interview, Joe Biden évoque au contraire un système pour lutter contre les fraudes.

Pour elle, c’est un lapsus : "Joe Biden quand il était enfant était bègue. Il y a encore des maladresses dans son élocution. Il a prononcé une phrase qui, si on enlève ce qu’il y a avant et après, est une catastrophe, mais dont on comprend parfaitement dans le contexte que c’est l’opposé de ce qu’il a voulu dire."

Il faut dire que le démocrate est célèbre pour ses gaffes à répétition. En septembre dernier, il s’était trompé dans le bilan des victimes du Covid-19 aux Etats-Unis parlant de "200 millions de personnes décédées". Avant-hier également, ce dernier a confondu sa petite-fille avec son fils.

Après Donald Trump le président "twiteur", les Américains auront peut-être un président gaffeur. La vie politique américaine n’a pas fini de nous divertir.