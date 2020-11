Election américaine : à Philadelphie, Joe Biden confond sa petite-fille avec son fils

Joe Biden a commis une série de lapsus embarrassants, lors d'un déplacement de campagne à Philadelphie (Pennsylvanie), mardi 3 novembre, jour de l'élection présidentielle américaine. Mégaphone en main, le candidat démocrate à la Maison Blanche a confondu ses petites-filles et a présenté à un groupe d'électeurs son fils Beau... qui est décédé en 2015. "Voici mon fils Beau Biden, que beaucoup parmi vous ont aidé à élire au Sénat du Delaware. Voici ma petite-fille Natalie", a-t-il dit, en prenant en fait par les épaules une autre de ses petites-filles, Finnegan.

>> Retrouvez en direct les dernières informations sur l'élection présidentielle américaine

>> Retrouvez en direct la carte des résultats de l'élection présidentielle américaine

Se rendant alors compte de sa méprise, le septuagénaire s'est repris d'un ton confus : "Ah non, attendez, ce n'est pas la bonne." Il prend alors par les épaules son autre petite-fille présente sur place, Natalie. Cette dernière est la fille de son fils Beau, décédé il y a cinq ans.

Oops! One final gaffe of the election campaign for Joe Biden as he confuses his granddaughters: "no wait, I got the wrong one" pic.twitter.com/B4Hu0DjFo7