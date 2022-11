"Un jour dans le monde" : l'actualité internationale du dimanche 20 novembre

La rubrique "Un jour dans le monde" du 20 Heures revient sur l'actualité internationale du dimanche 20 novembre.

Une explosion dans la centrale nucléaire de Zaporijjia (Ukraine), dimanche 20 novembre, a causé de nombreux dégâts. Ukrainiens et Russes s'accusent mutuellement. Aux États-Unis, une fête a viré au drame, dans le Colorado. Un homme a ouvert le feu sur les clients d'un club gay et lesbien, tuant cinq personnes et en blessant 18 autres.

Donald Trump de nouveau autorisé sur Twitter

Le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a rouvert le compte de Donald Trump, en s'appuyant sur un vote de ses abonnés. La majorité des 15 millions d'internautes qui se sont prononcés ont répondu favorablement. Donald Trump avait été banni de Twitter en 2021, deux jours après l'invasion du Capitole. Le réseau social avait justifié sa décision par le risque d'une nouvelle incitation à la violence.