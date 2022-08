Sécheresse : les syndicats agricoles craignent une pénurie de lait

Des champs jaunis, brûlés par la sécheresse, sans aucune vache à l'horizon. Leur éleveur a dû les rentrer dans un hangar, il y a dix jours. "Elles se déplacent moins dans le bâtiment, elles passent beaucoup plus de temps couchées, donc ça a un impact sur la production laitière", explique François Mantel, éleveur de vaches laitières. Ses 120 vaches produisent moins de lait. Il les nourrit d'un mélange d'herbe et de maïs récolté l'année précédente, et stocké pour l'hiver.

Une pénurie de lait avant la fin de l'année ?

Or, ses réserves ont été largement entamées. "Depuis le 15 mai, on est comme si on était en plein hiver", confie-t-il. Il craint avant tout pour 2023 : 30% de ses maïs ne donneront rien. S'il devait racheter du fourrage, il lui faudrait vendre ses vaches. Certains éleveurs en seraient déjà là selon les responsables des syndicats agricoles, qui alertent sur une prochaine pénurie de lait. "Dans les six prochains mois, il manquera de lait au niveau des industries laitières en France", prévoit Yannick Fialip, président de la commission économique de la FNSEA.