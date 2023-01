Photo Hebdo : la veillée de Benoît XVI, l’île du givre en Chine, du saut à ski en Autriche... L’actualité de la semaine en images

Comme chaque semaine, le 20 Heures revient, vendredi 6 janvier, sur les informations de la semaine via l’œil de photographes. Cap sur Rome (Italie), la Chine, l’Australie, la Bolivie ou encore l’Autriche.

Sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome, veillée par le clergé et les gardes suisses, la dépouille de Benoît XVI, premier pape à avoir renoncé à sa charge, a été exposée. En Bolivie, la rue s’embrase depuis l’incarcération d’un des principaux opposants au gouvernement. Un chaud qui contraste avec le froid de l’île du givre à l’extrême nord de la Chine. Chaque hiver, les brumes du fleuve se condensent en cristaux de glace sur les arbres.



Un festival d’Elvis en Australie

Un panache blanc s’échappe encore d’un réacteur nucléaire du Tarn-et-Garonne. En mars, il sera arrêté pour maintenance comme son jumeau, arrêté depuis un an. Grâce à la douceur de l’hiver, le risque de coupure de courant s’éloigne. Prendre son envol, c’est le quotidien des athlètes réunis en Autriche pour une compétition de saut à ski leur offrant quelques secondes en apesanteur. Moins aérien et plus perché. Un fan d’Elvis, habillé comme son idole, monte à bord de l’Elvis express en Australie pour rejoindre un festival consacré au King.