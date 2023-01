Mort de Benoît XVI : l'ancien pape inhumé au Vatican après un ultime hommage de François

Son cercueil en bois a été transporté jeudi à l'intérieur de la majestueuse basilique Saint-Pierre de Rome, où il a été inhumé dans la crypte où reposait son prédécesseur, Jean-Paul II, jusqu'en 2011.

Joseph Ratzinger est entré dans sa dernière demeure. Le cercueil de Benoît XVI, mort à l'âge de 95 ans, a été inhumé à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, jeudi 5 janvier, à l'issue de funérailles présidées par son successeur. Le pape François lui a rendu un ultime hommage en présence de 50 000 fidèles auxquels se mêlaient chefs d'Etat et têtes couronnées.

"Benoît (...) que ta joie soit parfaite en entendant la voix [de Dieu], définitivement et pour toujours !" a lancé le pape, lors de son homélie. Entouré de cardinaux, François, arrivé en fauteuil roulant, faisait face au simple cercueil de bois renfermant la dépouille de Benoît XVI, sur lequel avait été placé un exemplaire des évangiles. Debout et appuyé sur une canne, il a fait un signe de croix devant le cercueil, l'a brièvement touché puis a incliné la tête en forme de dernier salut.

La messe, de rite latin et en plusieurs langues, était concélébrée par plus de 4 000 cardinaux, évêques et prêtres. Son caractère exceptionnel résidait dans la présence d'un pape aux obsèques de son prédécesseur, une première dans l'Histoire récente de l'Eglise. De lundi à mercredi, près de 200 000 fidèles étaient déjà venus à la basilique Saint-Pierre se recueillir devant la dépouille du théologien allemand, dont la renonciation en 2013 avait surpris le monde entier.