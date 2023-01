DIRECT. Suivez les funérailles du pape Benoît XVI à la basilique Saint-Pierre de Rome

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BENOIT_XVI

: Le simple cercueil de bois de l'ancien pape a été transféré un peu avant 9 heures, sous les applaudissements mêlés au glas des cloches, de l'intérieur de la basilique sur la place. Un exemplaire des évangiles a été déposé sur son cercueil qui trône devant l'autel où le pape François va prendre place pour présider la cérémonie.

: The Funeral Mass of Pope-emeritus, Benedict XVI will begin shortly in St. Peter's Square, Vatican City. #BenedictXVI #Funeral @Pontifex https://t.co/mLjL8cwn1h

: A quelques minutes du début des funérailles du pape émérite Benoît XVI, un aperçu de l'assemblée présente place Saint-Pierre. La préfecture de Rome prévoit la venue de 100 000 personnes. C'est à suivre en direct vidéo ici.

: A 9 heures, voici un premier point sur l'actualité de la journée :



Le ministre de la Santé, François Braun, se dit "prêt à augmenter le prix de la consultation dès lors que les besoins des Français sont remplis" mais ne précise pas de montant. Une annonce faite alors que les médecins libéraux manifestent ce midi à Paris.



C'est ce matin à 10 heures qu'Eric Dupond-Moretti présente son plan d'action pour la justice. Le garde des Sceaux va notamments'engager à porter le budget de la Justice de 9,6 à 11 milliards d'euros en 2027.



Les funérailles du pape émérite Benoît XVIdébutent à 9h30, place Saint-Pierre. Gérald Darmanin représente la France en tant que ministre des Cultes. Vous pouvez suivre la cérémonie dans ce direct.



Volodymyr Zelensky a "remercié" Emmanuel Macron pour la livraison de chars de combat légers à l'Ukraine "Votre leadership nous rapproche de la victoire" s'est-il réjoui sur Twitter.





#AMAZON Amazon va supprimer "un peu plus de 18 000" emplois, y compris en Europe. Il s'agit de la réduction de personnel la plus massive dans l’histoire du géant américain du commerce en ligne.Ces licenciements affecteront principalement les magasins physiques de l’entreprise, qui comprennent Amazon Fresh et Amazon Go, ainsi que certains services internes, comme les ressources humaines.



: Alors que la coupole de la basilique disparait dans la brume, fidèles, cardinaux, invités officiels arrivent doucement place Saint-Pierre au #Vatican pour les funérailles du pape émérite #BenoitXVI présidées par son successeur François. Le cercueil sera sorti avt la messe à 8h50 https://t.co/IAQgj4mu4C

: Le Vatican règle les derniers préparatifs à une heure des funérailles de Benoit XVI. Avec une invitée surprise : la brume.

: C'est Gérald Darmanin qui sera présent, @Tom42. Le ministre de l'Intérieur est aussi celui des cultes, et c'est en cette qualité qu'il fait ce matin le déplacement au Vatican.



Au moins six évêques français sont aussi attendus, dont celui de Pontoise, Stanislas Lalanne, qui a bien connu Benoît XVI : "Il avait un humour très fin", confie-t-il dans Le Parisien (article pour les abonnés).

: Qui représentera la France aux funérailles du pape Benoît XVI ?

: #BenoitXVI Plusieurs centaines de personnes attendent déjà pour rentrer place Saint-Pierre pour la messe de funérailles du #pape émérite à 9H30 #Vatican #BenedettoXVI https://t.co/7LzQApprL1



: Les funérailles de Benoît XVI commencent dans plus de deux heures mais les premiers fidèles sont déjà arrivés sur la Place Saint-Pierre.

: A 6 heures, voici un premier point sur l'actualité de la journée :



Après deux jours d'échange avec la Première ministre, les syndicats semblent toujours aussi peu convaincus par le projet de réforme des retraites. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a dénoncé la "position dogmatique" du gouvernement. "A écouter Mme Borne, il n'y a plus de suspense, ce sera 64 ans et elle ne bougera pas", a de son côté estimé le président de la CFTC, Cyril Chabanier, qui "combattra cette réforme".



#RETRAITES Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a lui estimé dans une interview au Parisien avoir "répondu aux demandes" des syndicats réformistes, en particulier la CFDT et la CFTC, en matière de pénibilité.



C'est ce matin à 10 heures qu'Eric Dupond-Moretti présente son plan d'action pour la justice. Les mesures sont issues des Etats généraux de la justice, qui avaient dressé le constat d'un "délabrement avancé" de l'institution et d'une "perte de sens" des professionnels.





La France va livrer des chars de combat légers AMX-10 RC à l'Ukraine, a annoncé Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky.



Des dizaines de milliers de personnes sont attendues ce matin place Saint-Pierre pour les obsèques du pape émérite Benoît XVI. La cérémonie, "solennelle mais sobre", doit débuter à 9h30.