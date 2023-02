La vie reprend après le séisme en Syrie, à Rio drapé des couleurs de la Turquie... Retour sur une semaine d'actualité en photos

Samedi 18 février, "Photo Hebdo" revient sur une semaine d’actualité en quelques clichés à travers le monde. Au sommaire le sourire d’un enfant en Syrie, le Christ Rédempteur aux couleurs de la Turquie ou encore des plans de coca brûlés par l’armée mexicaine.

La lumière est un espoir tant rêvé dans un village du nord-ouest de la Syrie, touché par le violent séisme qui a déjà fait plus de 30 000 morts. Et pourtant, sur la photo, on peut voir un enfant continuer de sourire. Sur les hauteurs de Rio (Brésil), le Christ Rédempteur est voilé aux couleurs de la Turquie en hommage aux dizaines de milliers de victimes. Le monde est bouleversé. La terre tremble, mais elle brûle aussi au Mexique. Des plans de coca sont détruits par l’armée dans la guerre contre les cartels de la drogue. La production est de plus en plus intensive, le marché de la cocaïne explose dans le monde.

Une lueur d’air magnifique en Dordogne

En Pologne, un étang d’eau en forme de cœur donne envie d’écouter le pouls de la nature. Cette dernière a ses mystères invisibles à l'œil nu, comme lorsqu’un photographe amateur français capte une lueur d’air dans le ciel de Dordogne aux allures d’aurores boréales. Le cliché a été choisi par la NASA pour décrypter la voie lactée. Dans un jardin au Bangladesh, on peut voir apparaître deux yeux, ce sont ceux d’une chouette qui depuis sa cachette offre son regard sur le monde.