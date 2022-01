Grande distribution : des caisses lentes pour parler avec les clients

Plusieurs grandes surfaces font aujourd’hui le choix de sanctuariser certains postes et ont mis en place des "bla bla caisses", où les hôtesses prennent le temps de parler et d’accompagner les clients.

Échanger de bonnes idées, se confier, et même plaisanter. À la caisse d’un supermarché, c’est autorisé. Cela avait disparu avec l’arrivée des caisses automatiques. C’est l’occasion pour Salima, hôtesse de caisse, de prendre des nouvelles de chaque client. Les hôtes et hôtesses de ces caisses sont volontaires et certaines ont déjà leurs habitués.

L’enseigne prévoit d’équiper tous ses magasins d’ici la fin mars

Toutes les hôtesses de ces caisses spéciales disent retrouver du sens à leur travail. "Les clients ont besoin de ce contact-là. Parfois, ils viennent juste pour une baguette de pain, mais ils prennent 15-20 minutes, ils prennent leur temps pour parler. Je suis là pour eux", confie Salima. À ce stade, ces caisses lentes restent marginales. Il y en a quelques dizaines en France, mais l’enseigne Carrefour prévoit d’équiper tous ses magasins d’ici la fin mars.