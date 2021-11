Supermarchés : faire ses courses sans passer à la caisse

Le scan automatique des articles est-il l’avenir de la grande distribution ? Grâce à des rayons intelligents de supérettes truffés de caméras, il n’y a plus besoin de passer en caisse et donc d’attendre. Inutile de chercher les caissiers dans un magasin qui doit ouvrir jeudi 25 novembre : les bornes détectent automatiquement les articles mis dans un panier.



Soixante caméras

"Je me suis approchée de la tablette et voilà, les articles dans mon panier" sont apparus à l’écran, montre Élodie Perthuisot, directrice exécutive e-commerce chez Carrefour. Rien n’a été sorti de son sac et rien n’a été scanné. Il n’y a pas non plus besoin d’abonnement, ni de présenter son identité à l'accueil. Les 60 caméras, plus d’une par mètre carré, repèrent en temps réel chacun des clients et enregistrent les articles pris dans les rayons.