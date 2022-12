Climat : l’Union européenne va mettre en place une taxe carbone aux frontières

L’Union européenne s’est enfin entendue sur une mesure majeure : la taxe carbone à ses frontières, qui devrait être appliquée en 2026.

Bruxelles envoie un signal au reste du monde. Importer en Europe des matériaux d’industries polluantes coûtera plus cher. Cinq secteurs sont concernés : l’acier, l’aluminium, le ciment, l’électricité, les engrais. Pour importer un de ces produits depuis un pays tiers, il faudra payer le même prix du carbone que celui payé par les entreprises de l’Union européenne. Objectif : mettre fin à une concurrence inéquitable.

Des désaccords à régler

La taxe carbone aux frontières sera mise en place progressivement à partir de 2026 ou 2027, et devrait rapporter 14 milliards d’euros par an. Mais il reste des désaccords à régler, notamment sur les quotas gratuits. Mais les industriels demandent du temps. Ces droits à polluer devraient donc encore durer plusieurs années. Et en attendant, les associations de préservation de l’environnement demandent des garanties.