Afrique du Sud : quand les réserves stérilisent les lionnes pour préserver l'espèce

En Afrique du Sud, pour sauver les lions dont la population a été réduite de moitié en 20 ans, il faut parfois les rendre stériles. La consanguinité peut en effet être fatale à la meute.

Le lion voit sa population augmenter en Afrique du Sud, particulièrement dans les petites réserves. Elles font le choix de stériliser l'espèce face au risque de consanguinité. "Sur les six femelles de notre réserves, cinq ont le même père. Donc si jamais elle s'accouplait avec lui, ce serait de la consanguinité directe, ce serait très mauvais", explique Kevin Leo-Smith, directeur de la réserve de Rietspruit (Afrique du Sud). La plupart des réserves d'Afrique du Sud sont de petites tailles. Dans celle-ci, il faut contrôler en permanence la reproduction des trois mâles et six femelles.

Population des lions divisée par deux en 20 ans

Dans la nature et les grands espaces, la population de lions s'autorégule, car les meutes s'entretuent et d'autres prédateurs, comme des hyènes, les attaquent. Mais dans les réserves, il n'existe aucune menace. Les parcs travaillent également ensemble, et transfèrent régulièrement les mâles d'un parc à l'autre pour qu'ils n'aient aucun lien de parenté avec les femelles. Ce contrôle des naissances fait figure d'exception, car à l'échelle mondiale, la population des lions a presque été divisée par deux en 20 ans.