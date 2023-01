Alimentation : céréales, huile… Pourquoi les prix ne baissent pas ?

Les prix des aliments dans les supermarchés n'ont pas cessé de monter, alors que les cours du blé, du maïs ou encore de l'huile sont à la baisse. Comment l'expliquer ? Explications.

Dans les supermarchés, les produits sont de plus en plus chers. Dans le même temps, le cours des matières premières chute. Rien que les trois derniers mois, l'huile a augmenté de 2 %, les biscuits et la farine de 3 %, le sucre de 9 %. En parallèle sur les marchés, le tournesol est passé de 1 020 € la tonne en mai 2022 à 570 € en janvier 2023, le blé de 435 € la tonne en mai à 280 € la tonne aujourd'hui.



Pourquoi la baisse n'est pas répercutée sur le prix des produits ?

La baisse s'explique car la céréale est de nouveau disponible sur le marché. "Cette grosse récolte australienne, ces importantes disponibilités sur la Russie, et évidemment cette accélération des flux au départ de la mer Noire", explique Arthur Portier, expert pour Agritel. Pourquoi cette baisse n'est pas répercutée sur le prix des produits ? Un meunier explique qu'il faut notamment faire face à la hausse des prix de l'énergie et des emballages. Par ailleurs, il avait acheté du blé en avance, à un prix plus élevé que celui d'aujourd'hui. Les discussions entre les fabricants et les supermarchés avant la mise en rayon ont également une influence.