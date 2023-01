"Panier anti-inflation" : en Grèce, le bilan contesté du "panier des ménages" mis en place dans les supermarchés

Avec cette mesure lancée il y a près de deux mois, les commerçants s'engagent à baisser le prix des produits de première nécessité. Le gouvernement se félicite des économies réalisées mais l'opposition dénoncent de fausses promotions.

Une vingtaine de produits de grande consommation à prix bas : le gouvernement français travaille avec la grande distribution à un "panier anti-inflation" composé d'une vingtaine de produits que les supermarchés s'engageraient à vendre au prix le plus bas possible. Parmi eux : les pâtes, le riz, les œufs, les produits frais, comme le beurre par exemple. Mais aussi les produits d'hygiène pour adultes et pour bébés. Cela concernera les produits des marques distributeur, mais les produits pourront varier selon les enseignes.

>> Pouvoir d'achat : le gouvernement travaille avec la grande distribution à un "panier anti-inflation" composé d'une vingtaine de produits



Pour le moment, il s'agit d'une piste étudiée par Olivia Grégoire, la ministre déléguée en charge de la consommation. Une idée qui n'est pas tout à fait inédite : en Grèce, le "panier des ménages" a été mis en place il y a deux mois. L'inflation y dépasse les 12% et elle risque de peser lourd lors des élections législatives anticipées prévues au printemps. Aussi, le gouvernement conservateur a mis en place ce panier qui regroupe des denrées alimentaires moins chères dans certain supermarchés.

Des salariés ont dénoncé de fausses promotions

Le principe est simple : les supermarchés qui acceptent de faire partie de l'opération baissent, chaque semaine, le prix de différents produits de première nécessité. Ces denrées - une cinquantaine en tout - sont signalées dans les rayons par un étiquetage spécial. Au bout de deux mois de fonctionnement, le gouvernement affiche sa satisfaction et estime que, sur un an, si le consommateur achète chaque semaine dans le même supermarché, il y a une économie de près de 80 euros par mois.

Νέες μειώσεις για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στις τιμές των προϊόντων στο “καλάθι του νοικοκυριού” – @AdonisGeorgiadi : “Η πρωτοβουλία μας αποδίδει καρπούς για τους καταναλωτές”https://t.co/eQ5qXPgcTC pic.twitter.com/U0KtNhJAK7 — Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (@MinDevGR) November 16, 2022

Pourtant, l'opposition conteste ce bilan. D'une part parce que des salariés de ces supermarchés ont dénoncé une augmentation des produits peu avant la mise en place de ce panier. D'autre part parce que les produits concernés sont souvent de marque donc déjà plus chers que les autres.

>> Inflation : découvrez le prix du panier de courses de franceinfo dans votre département

Enfin, autre problème : il est difficile de connaître la réelle baisse des prix avec une inflation qui galope de mois en mois. Selon un dernier sondage, le coût de la vie est la préoccupation première des Grecques et Grecs. Près de 18% d'entre eux a été contraint de sauter un repas alors qu'il avait faim.