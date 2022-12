Seniors : la baraque à Frat’, un dispositif pour lutter contre l'isolement et la solitude

Dans plusieurs régions de France, des camions conduits par des bénévoles permettent de réunir les seniors de différents villages. Une initiative qui leur permet de sortir de leur solitude.

Un drôle de camion qui crée du lien entre les habitants. On l'appelle la Baraque à Frat’. "Frat’" pour fraternité. C’est une équipe de bénévoles qui se déplace de village en village avec ce fameux camion, qui est en fait un lieu de rencontre itinérant proposé aux personnes âgées. Le temps d’un après-midi, ils vont les chercher jusque chez elles. Pas question pour Hélène et son camping-car d'arriver en retard, car cette coordinatrice des Petits Frères des Pauvres est très attendue.

Une fois par mois, elle vient chercher France, 77 ans, afin qu'elle partage quelques heures de son temps avec d'autres seniors du village. Direction la bibliothèque de Troisvilles (Hauts-de-France) avec au programme ce jour-là, la création de décorations de Noël, de peintures, de guirlandes et de pompons. De quoi mettre des paillettes au pied du sapin.

Faire vivre la mémoire des villages

Certains seniors n’ont plus de famille, d'autres pas de voiture. Avec la Baraque à Frat’ des Petits Frères des Pauvres, la fraternité et la lutte contre l'isolement font un temps cause commune. Autour de Cambrai, Hélène et ses bénévoles visitent chaque mois six communes. Dans le village d’Haussy (Nord), quelques habitués ont pris leurs quartiers. Ici pas de sapin à décorer, mais c’est le passé que ces seniors ont souhaité convoquer, afin de raconter aux plus jeunes leur village.

"C’est dommage de ne pas en faire plus pour pouvoir collecter toute cette mémoire, car cela va se perdre avec les années. On a de beaux livres d’Histoire, mais la meilleure réalité, c'est ce qui a été vécu", souligne Hélène. Plusieurs baraques à Frat’ tournent en Bourgogne, en Savoie ou dans le Puy-de-Dôme. Un dispositif qui commence à trouver son public.