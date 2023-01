Santé : une pénurie massive de dentistes en Normandie

Après les médecins, les dentistes se font de plus en plus rares. Dans certaines régions, il est devenu impossible d'obtenir un rendez-vous avant plusieurs mois. Exemple en Normandie.

Pour trouver un rendez-vous chez le dentiste en Normandie, il faut compter plusieurs mois d'attente. Tous les cabinets sont saturés. Dans un centre de Caen (Calvados), le téléphone sonne sans interruption, et les délais pour une consultation vont jusqu'à sept mois. Avant d'arriver, certains patients ont dû faire face à des dizaines de refus pour un rendez-vous. D'autres viennent de très loin.

De nombreux départs à la retraite et peu de successeurs

La pénurie de dentistes touche l'ensemble de la Normandie, en raison de nombreux départs à la retraite. "Sur un panel de 70 dentistes, s'il y en a 15 qui prennent leur retraite, évidemment, ils ne trouvent pas de repreneurs", commente le Dr. Gérard Bader, chirurgien-dentiste est professeur au CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine). À Caen, on ne compte plus qu'une soixantaine de chirurgiens-dentistes pour 110 000 habitants. La crise est particulièrement difficile à gérer pour les professionnels, avec des journées de travail qui s'allongent, et un sentiment d'impuissance.