Rhodes : les vacanciers français dans l'incertitude

Rhodes, en Grèce, est une destination très prisée des touristes, mais cet incendie pourrait désormais bien bouleverser l'organisation des vacances pour certains d'entre eux. Des compagnies aériennes ont tout de même choisi de maintenir les liaisons.

Sera-t-il encore possible de passer ses vacances à Rhodes, en Grèce, ces prochains jours ? C'est la question que se posent les Français qui envisageaient de s'envoler en direction de l'île de la mer Égée. Brigitte Habib, qui avait prévu de partir avec son mari et ses trois enfants, le 14 août, est pour l'instant dans l'incertitude. "Si les feux remontent, je pense qu'on va annuler. Je ne prendrais pas le risque de me retrouver là-bas avec les incendies et la situation. Ca ne serait pas des vacances pour nous de nous retrouver avec la boule au ventre", témoigne la mère de famille.

Des vols suspendus

Dans les agences de voyage, la situation en Grèce est suivie de très près. Dimanche 23 juillet, le numéro un mondial du tourisme TUI a décidé de suspendre ses vols. D'autres compagnies, comme Air France ou Transavia, en revanche, maintiennent leurs liaisons. Le ministère des Affaires étrangères invite, lui, les touristes à reporter leur séjour.