Environnement : vers la fin des prospectus dans les supermarchés ?

Après Cora, l'enseigne Leclerc a annoncé mettre fin aux prospectus, lundi 12 décembre. Ils ne seront plus distribués ni en magasin, ni dans les boites aux lettres.

Les prospectus dans la boîte aux lettres pourraient bientôt n'être plus qu'un souvenir : après Cora en janvier, les centres Leclerc le supprimeront au mois de septembre. "C'est pas du tout écologique, et de toute façon, on peut tout voir sur internet, aujourd'hui", confie une cliente. "C'est compliqué pour les personnes âgées", nuance une autre.

Une économie de 50 000 tonnes de papier

Dès 2010, les centres Leclerc envisageaient la fin du catalogue papier. Le vœu est devenu réalité cette année, avec une économie de 50 000 tonnes de papier, soit huit fois le poids de la Tour Eiffel. "Si on peut s'économiser ça a la fois en terme financier, mais aussi dans le bilan carbone de nos activités, dans les émissions de CO2, je pense qu'on fait un gros progrès", a déclaré lundi 12 décembre sur franceinfo Michel-Edouard Leclerc, PDG du groupe Leclerc. D'autres enseignes n'envisagent toutefois pas de supprimer totalement le papier, mais uniquement de réduire drastiquement son usage.