Fin des prospectus promotionnels : "50 000 tonnes de papier" en moins, "un gros progrès" économique et écologique pour Michel-Edouard Leclerc

"Leclerc distribue l'équivalent de 50.000 tonnes de prospectus papier. C'est l'équivalent de huit fois le poids de la Tour Eiffel", explique 12 décembre sur franceinfo, Michel-Edouard Leclerc. "Si on peut s'économiser ça, à la fois en termes financiers, mais aussi dans le bilan carbone de nos activités, je pense qu'on fait un gros progrès", assure le président du comité stratégique des magasins E. Leclerc. Il a annoncé, la veille sur Twitter, la fin des prospectus papier pour tous les magasins E. Leclerc d'ici septembre 2023, une décision "bonne pour la planète". "C'est ce qui nous motive", ajoute-t-il, évoquant une raison "autant écologique que antigaspi".

>> Climat : découvrez quels sont les sites industriels émettant le plus de CO2 en France

Evoquée dès 2010 par le groupe Leclerc, la fin des catalogues papier a été "accélérée par les demandes sociales", avance Michel-Edouard Leclerc : "Avec le stop pub, le oui pub, on s'aperçoit qu'il y a peu de gens qui expriment leur volonté de recevoir des prospectus papier". Par ailleurs, il rappelle que l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, "constate que 40% des prospectus partent à la poubelle". "On s'interroge sur l'investissement que ça représente et l'efficacité en retour qui est très faible", affirme-t-il, alors que la pâte à papier, matière première du papier et du carton, a augmenté de 40% en deux ans.

Déjà testé dans 200 magasins du groupe Leclerc

L'enseigne Leclerc, qui compte 700 magasins au total, prend donc "une position officielle" pour l'ensemble de ces centres à partir de septembre 2023. L'enseigne d'hypermarchés Cora qui compte 61 établissements en France avait déjà annoncé, jeudi 8 décembre sur Twitter, "la fin de l'impression et de la distribution de ses prospectus promotionnels" dans la totalité de ses magasins à partir du 10 janvier prochain.

Par le poids que l'on a, le crédit consommateur que l'on a, je pense qu'on va entraîner l'ensemble du système Michel-Edouard Leclerc sur franceinfo

Selon le président du comité stratégique des magasins E. Leclerc, leader du secteur, "l'enjeu pour l'ensemble de la distribution française, c'est 900 000 tonnes de papier en moins". "Notre motivation, c'est que le groupe Leclerc serve de pionnier, de leader, comme on l'a fait sur les sacs plastiques", résume-t-il.

Michel-Edouard Leclerc reconnaît toutefois qu'il va falloir "trouver d'autres manières de communiquer les promotions". "On va réinvestir dans l'animation en magasin, dans l'information et la diffusion de l'appli Leclerc", précise-t-il. Quelques catalogues seront encore consultables en magasin mais l'essentiel de la communication se fera en ligne. "Le digital a aussi ses aspects négatifs, ça pollue aussi, il va falloir tenir une balance intéressante pour la planète", conclut Michel-Edouard Leclerc.