Crise climatique : un rapport pointe l'insuffisance des efforts des grandes entreprises pour atteindre la neutralité carbone

L'étude, menée par un groupe de réflexion allemand, rappelle que l'on comptait en janvier 2022 plus de 3 000 entreprises engagées à atteindre la neutralité carbone. Mais dans les faits, ces objectifs seront difficiles à atteindre, selon le New climate institute.

Comme les Etats, de nombreuses multinationales se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, afin de faire leur part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sous la pression de leurs investisseurs, nombre d'entre elles ont promis d'atteindre la neutralité carbone - d'ici 2030, 2040 ou 2050 selon les cas-. Or, selon une étude (lien en anglais) publiée lundi 7 février par le New Climate Institute, et portant sur 25 grandes entreprises - parmi lesquelles Amazon, Ikea, Apple, Nestlé ou encore Unilever -, ces promesses ne se traduisent pas en actions. Selon ces travaux, les multinationales étudiées s'orientent vers une baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre de 40% et non de 100%, comme prévu dans leurs engagements, résume The Guardian.

D'ici 2030, ces entreprises devraient avoir réduit leurs émissions de 23%, soit une ambition quasiment réduite de moitié par rapport aux promesses, poursuit le quotidien britannique.

L'étude rappelle par ailleurs que plus de 3 000 entreprises étaient engagées, en janvier 2022, à atteindre la neutralité carbone, soit le double de l'année précédente.

Trop de compensation carbone, pas assez de réduction des émissions

Pour juger les entreprises, l'institut allemand s'est appuyé sur plusieurs critères tels que leurs ambitions, la quantité de compensation carbone prévue, la fiabilité de ces efforts de compensation, leur progrès quant à la réduction de leurs émissions, ainsi que la transparence de l'entreprise vis-à-vis des résultats de ces politiques. Sur 25 multinationales, aucune d'entre elles n'a atteint un niveau "d'intégrité élevé", selon l'institut. Onze d'entre elles affichent même un niveau d'"intégrité très bas", dont Amazon, Ikea et Nestlé.

Thomas Day, qui a compilé ces informations pour le compte de l'institut, a regretté que les entreprises axaient principalement leur politique climatique sur la compensation carbone, une pratique controversée qui consiste à préparer les conditions d'absorption des émissions via des projets - par exemple en plantant des arbres -, plutôt qu'en réduisant leurs émissions à la source, a-t-il expliqué au Guardian. "Les entreprises ne devraient pas se déclarer neutre en carbone d'ici 2030 à moins qu'elles ne réduisent leurs émissions de 90%", a-t-il déclaré, dénonçant des projets de compensation peu fiables : "s'ils insistent pour compenser, qu'ils utilisent alors des crédits carbones plus intègres", a-t-il déclaré au quotidien britannique.

Pour leur part, les entreprises sollicitées par le Guardian ont mis en doute des "innexactitudes" dans la méthodologie du New climate institute. "Notre feuille de route climatique a été validée par l'initiative Science Based Targets", un partenariat entre plusieurs institutions internationales, a rappelé un porte-parole de Nestlé, tandis qu'un responsable d'Ikea a mis en avant les avancées réalisées et ses efforts en cours pour réduire "l'empreinte carbone des matériaux utilisés dans la gamme Ikea."